اتحاد المغرب العربي يُؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية

شدد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا واحترام إرادة ومطالب الليبيين لتحقيق الأمن والاستقرار في بلادهم.

وقال البكوش في تصريحات صحفية، إن جميع المبعوثين الأمميين وضعوا العديد من التواريخ لإجراء الانتخابات في ليبيا لكن لم يتم احترام أي تاريخ لأنه لم يتم إنضاج الظروف المناسبة لها.

وأكد أمين الاتحاد أن الحل يمكن أن يكون بدعم مغاربي وتحت مظلة الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه قام بزيارة ليبيا مرتين إحداهما في عهد رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والثانية في عهد حكومة الوحدة الوطنية سعيا للمساهمة في إجراء الانتخابات ودعم كافة الحلول التي من شأنها تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وفي عام 2021م وقّعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اتفاقية تعاون مع الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي.

وجاءت هذه الاتفاقية في إطار الدعم الإقليمي للمسار الديمقراطي في ليبيا وترسيخ علاقات تعاون في المجال الانتخابي بين دول الجوار.

وتتضمن الاتفاقية جملة من المواد من بينها التعاون في تنظيم مؤتمرات وندوات وبرامج تدريبية وورش عمل تساهم في تعزيز ثقافة الديمقراطية في المجتمع الليبي، وتؤكد على التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المواضيع المتعلقة بالانتخابات وبناء القدرات المؤسسية.

يُشار إلى أن اتحاد المغرب العربي هو منظمة إقليمية تأسس عام 1989، بمدينة مراكش في المملكة المغربية، ويتألف من 5 دول تقع بالجزء الغربي من العالم العربي وهي: الجزائر والمغرب، وتونس، وليبيا، وموريتانيا.