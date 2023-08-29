اتحاد ثوار مصراتة يُطالب بتشكيل حكومة تسييرية

طالب اتحاد ثوار مصراتة، بتشكيل حكومة تسييرية يشارك فيها كل مكونات الشعب الليبي وتكون ذات اختصاصات محددة لمدة زمنية معينة.

جاء ذلك في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، عقب وقفة احتجاجية، الاثنين، على لقاء وزيرة الخارجية المقالة بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقال الاتحاد في بيانه: “في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب الليبي التأسيس الفعلي لبناء مؤسسات الدولة وتجميع شتاتها لتكون السيادة الليبية على كامل أجزاء الوطن وذلك لحماية الشعب ومقدراته من الخطر الداهم الذي يستفحل سأنه يوماً بعد يوم، نرى من متصدري المشهد استخفافاً منقطع النظير بتاريخ الأمة الليبية وتضحياتها ضد الاستعمار التقليدي والحديث، حيث أن التركيبة الموجودة اليوم على الساحة الليبية والمتمثلة في الجهات التشريعية والتنفيذية لا تمثل إرادة وطموح الشعب بل أنها تخدم مصالحهم الشخصية ومرتبطة بأجندات خارجية وأكبر مثال على ذلك العلاقة مع العدو الإسرائيلي”.

وأشار اتحاد ثوار مصراتة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية لم تقم بالمهام المنوطة بها وهي الإعداد للانتخابات وصياغة الدستور وبهذا فإنهم لا يعترفون بها حكومة لليبيا.

وطالب البيان بمحاسبة كل من أخطأ في حق الشعب الليبي كائنا من كان حتى ينال جزاءه ويكون عبرة لمن بعده.

وحمَّل الاتحاد في بيانه، كل الساسة الموجودين الآن المسؤولية على ما حدث ويمكن أن يحدث من اختراقات أمنية ومهزلة سياسية قد تزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً استعدادهم لتبني الموقف وذلك مع التنسيق مع باقي اتحادات ثوار ليبيا وكل الجهات ذات العلاقة من أجل سلامة الشعب الليبي وأراضيه المحتلة، بحسب نص البيان.