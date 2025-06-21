اتحاد كرة القدم يصدر بياناً حول مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد

أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم السبت 21 يونيو 2025، بياناً رسمياً أكد فيه تمسكه الكامل بتطبيق القوانين والأنظمة المنظمة للمنافسات المحلية، مشدداً على رفضه لأي تجاوز أو خرق يعرض صاحبه لإجراءات رادعة.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد بادر بتشكيل لجنة تقصي حقائق لجمع المعلومات ومعطيات المباراة، ومنح الأطراف المعنية فرصة لتقديم توضيحاتها بشكل مهني وعادل، لكنه أوضح أن رفض بعض الأطراف التعاون مع اللجنة وتضارب المصالح واعتذار بعض أعضائها يسمح للاتحاد باتخاذ القرار مباشرة بناءً على التقارير الرسمية المقدمة من مراقبي المباراة والحكام والأجهزة الأمنية، وفق اللوائح المعمول بها.

وأعرب الاتحاد عن أسفه لمحاولات إثارة الرأي العام وتحريض الجماهير عبر الخطابات الانفعالية والمواقف التصعيدية، محذراً من أن هذه السلوكيات تهدد وحدة النسيج الاجتماعي وتسيء للمشهد الرياضي الوطني.

كما هيب البيان بجميع الأندية احترام مسؤولياتها، والابتعاد عن كل ما قد يعطل سير المنافسات أو يؤزم الأوضاع، مؤكدًا أن استكمال الموسم الرياضي في موعده المحدد أولوية قصوى، وأن الاتحاد لن يتحمل أي تأخير أو تعطيل غير مبرر قد يؤدي إلى فقدان المشاركات القارية والدولية في الموسم المقبل.

واختتم البيان بدعوة الجميع إلى التزام التهدئة، وتغليب لغة القانون، والعمل بروح رياضية تليق بتاريخ ومكانة الكرة الليبية.

وقبل أيام، أعرب نادي الأهلي طرابلس عن إدانته الشديدة لاستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضد جماهير النادي أثناء وبعد المباراة ضد فريق نادي الاتحاد، مشيرا إلى إصابة عدد من المشجعين بجروح متفاوتة.

واستنكر النادي في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، ما وصفه بالسلوك الاستفزازي وغير الرياضي لأحد لاعبي الفريق الخصم، والذي كان الشرارة الأولى لسلسة من الأحداث المؤسفة.

وطالب الأهلي طرابلس بفتح تحقيق عاجل وشامل تحت إشراف النيابة العامة لتحديد المسؤوليات، ابتداء من التصرف الاستفزازي داخل الملعب ووصولا إلى الاعتداءات المسلحة في محيط النادي.

كما طالب النادي باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق جميع المتورطين، مهما كانت مواقعهم أو صفاتهم وتقديمهم للعدالة، ومحاسبة الاتحاد الليبي لكرة القدم والأجهزة الأمنية على تقصيرهم في ضوابط تأمين المباراة وحماية الجماهير.