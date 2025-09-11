اتصالات مصرية واسعة مع واشنطن والرياض وأوروبا لدعم «الاتفاق النووي»

أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، سلسلة اتصالات هاتفية مكثفة مع كبار المسؤولين الدوليين والإقليميين لمناقشة آخر التطورات حول الملف النووي الإيراني، في ظل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة يوم 9 سبتمبر.

وشملت الاتصالات ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وفرنسا والسعودية وعمان، بالإضافة إلى المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، حيث تم خلال اللقاءات استعراض الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر خلال الأشهر الماضية لتعزيز حل سياسي ودبلوماسي للملف النووي الإيراني، مع التركيز على خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأكد عبد العاطي أن الاتفاق بين إيران والوكالة يمثل تطورًا مهمًا يفتح آفاقًا جديدة أمام المسار الدبلوماسي، مشيرًا إلى أن البنود تتضمن خطوات عملية لتعزيز آليات التحقق ورفع مستوى الشفافية، ما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون المبني على الثقة المتبادلة ويعالج المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وشدد الوزير المصري على دور بلاده التاريخي والإقليمي في العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لاحتواء الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية، وتعزيز الحلول السلمية التي تحافظ على مصالح جميع الأطراف وتضمن أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

هذه التحركات تأتي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط حساسيات متصاعدة، حيث تبرز مصر كلاعب محوري في الدفع بمسارات دبلوماسية تقلل من حدة التوتر وتدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.