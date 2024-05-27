اتفاق بين الشباب وشؤون المرأة لإنشاء مراكز تدريب للشابات

وقع وزير الشباب فتح الله الزني، ووزير الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء مراكز لتدريب ودعم الشابات.

وتهدف الاتفاقية حسب بيان وزارة الشباب، إلى الرفع والتطوير من قدرات شريحة الشابات عبر إقامة عدة تدريبات وورش عمل تلبي احتياجاتهن، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات بين الشابات القياديات، وتمكينهن في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويأتي إنشاء هذه المراكز ضمن إطار برنامج مواطنات، الذي يتم تمويله وتنفيذه لصالح وزارة الدولة لشؤون المرأة بواسطة المكتب الإقليمي لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية.