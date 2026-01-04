اتفاق تاريخي بين مصر وقطر.. تعزيز التعاون في الطاقة

وقعت جمهورية مصر العربية ودولة قطر، اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة، مع التركيز على مبيعات واستيراد الغاز الطبيعي المسال وغيرها من محاور الطاقة الحيوية.

وأوضحت وزارة البترول المصرية في بيان نشرته على منصات التواصل الاجتماعي، أن المذكرة تشكل خطوة أساسية نحو تنويع مصادر الطاقة وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية بالتوازي مع زيادة الإنتاج المحلي، ما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي وتجارة الطاقة.

وأكد البيان أن المذكرة تعكس الشراكة الاستراتيجية العميقة بين مصر وقطر، حيث تعمل شركة قطر للطاقة في ست مناطق بحرية بمصر، لا سيما في البحر المتوسط، مع خطط لضخ استثمارات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل حفر آبار استكشافية بالتعاون مع كبرى شركات الطاقة العالمية.

وقع المذكرة عن الجانب المصري كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعن الجانب القطري المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.

وفي السياق نفسه، وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” على الآلية التنفيذية لتوريد شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري إلى مصر عبر مينائي السخنة ودمياط، ووقع الاتفاق عن الجانب المصري المهندس محمود عبد الحميد، رئيس إيجاس، وعن الجانب القطري عبد الله أحمد الحسيني، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق بشركة قطر للطاقة.

وأكدت الوزارة أن هذه الاتفاقيات تعزز استقرار إمدادات الغاز للسوق المحلية والإقليمية وتدعم قدرة مصر على تحقيق أمن الطاقة وتوسيع نشاطات التصدير، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب العالمي على الغاز.

وفي إطار جهودها لتطوير الإنتاج المحلي، أعلنت الوزارة عن اكتشاف غازي جديد في الصحراء الغربية بطاقة إنتاجية تصل إلى 36 مليون قدم مكعب يوميًا عبر شركة “خالدة” للبترول بالتعاون مع “أباتشي” العالمية، بعد حفر البئر الاستكشافي جمانة-1، وهو ما يعزز الاعتماد على الاكتشافات المحلية ويدعم خطط جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.

ويجري حاليًا تقييم المخزون المبدئي للبئر، على أن يتم إدراجه ضمن خريطة الإنتاج قريبًا، ما يتيح لمصر زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز دورها في الأمن الطاقي الإقليمي.