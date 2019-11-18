اتفاق سري برعاية إماراتية بين حفتر ورموز النظام السابق لتقاسم السلطة

كشفت قناة “ليبيا الأحرار” عن معلومات حول اتفاق سري أُبرِم في الإمارات بين خليفة حفتر ورموز من حركة اللجان الثورية كانت مُقربة من معمر القذافي.

ونقلت القناة عن المصادر قولها، إن قيادات من اللجان الثورية التقت حفتر وعقيلة صالح في أبوظبي لتنسيق جهودهم في العدوان على طرابلس.

وأشارت المصادر إلى أن حفتر عرض تقاسم حكم ليبيا مع رموز اللجان الثورية وتمكين النظام السابق من العودة لسدة الحكم مقابل حشد أنصار القذافي للقتال معه.

وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى الاتفاق على تكثيف الهجوم على المدن التي تدافع عن العاصمة عسكريا وإعلاميا وعلى رأسها مدينة مصراتة.

ونوهت المصادر بأن هذه اللقاءات جرت في سرية تامة خوفا من أي ردة فعل لأنصار القذافي الذين ينظرون إلى الإمارات كإحدى الدول التي شاركت في إسقاطه.

كما أشارت المصارد إلى أن القيادي السابق في حركة اللجان الثورية مصطفى الزايدي كان على رأس القائمة التي وصلت الإمارات للقاء حفتر في أبوظبي قادمًا من العاصمة المصرية القاهرة.