اتفاق عسكري سوري – إيراني لردع الهجمات الإسرائيلية على سوريا

اتفقت سوريا وإيران على خطط وإجراءات عاجلة لردع الهجمات الإسرائيلية على سوريا.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، التقى في طهران نظيره السوري العماد علي محمود عباس، وبحث الجانبان قضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت الوكالة عن آشتياني قوله، أنّ “التطورات الإقليمية وأهمية العلاقات بين البلدين تتطلب من الجانبين التشاور بشكل مستمر” مشيرا إلى ظروف المنطقة الحساسة والمعقدة.

وبحسب المصادر التي تحدثت عن اللقاء غير المعلن أكد أشتياني أن “الوجود العسكري الأميركي في سوريا هو احتلالي وغير قانوني وغير مبرر، وينتهك بشكل واضح الأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.. وأداء أميركا المدمر في منطقة غرب آسيا، وخاصة في سوريا أدى إلى زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن وتشريد ملايين السوريين”.

وأضاف اشتياني “إن استشهاد أكثر من 30 ألف شخص واصابة أكثر من 70 ألف آخرين بجروح في غزة لم يكن ليحدث لولا دعم أميركا وصمت المنظمات الدولية، وللأسف تقاعس بعض الدول العربية والإسلامية”.