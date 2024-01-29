اتفاق لإقامة مؤتمر الأسرة العربية في طرابلس

اتفقت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية ومنظمة الأسرة العربية على إقامة مؤتمر للأسرة العربية في العاصمة طرابلس، بالشراكة مع المنظمة العالمية للأسرة وجامعة الدول العربية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن الاتفاق تم خلال لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني مع الأمين العام لمنظمة الأسرة العربية بالإنابة عامر الجريدي حيث تناولا خلال اللقاء إجراءات دعم الأسر الليبية عبر منحة الزوجة والأولاد وبرامج دعم ذوي الإعاقة وغيرها.

وأشار الجريدي إلى دور ليبيا كدولة مؤسسة للمنظمة وداعمة لكل برامجها ، مشيرا إلى جهود وزارة الشؤون الاجتماعية.

بدورها أكدت الكيلاني دعمها لانعقاد الجمعية العامة للمنظمة في ليبيا، بما يمثل انطلاقة جديدة للمنظمة.