اتفاق لتشكيل فريق عمل للتعاون الصناعي بين ليبيا والسعودية

بحث وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، أحمد أبوهيسة مع نظيره السعودي بندر الخريف، تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والمعادن.

وحسب المكتب الإعلامي للوزارة، التقى الوزيران على هامش أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة العربية للتنمية الصناعية “إيدسمو” المقامة بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.

وتركزت المباحثات على تبادل الخبرات وتطوير الشراكات الاستراتيجية لدعم القطاع الصناعي في البلدين، حيث ناقش الوزيران الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية الاستفادة من الموارد الطبيعية والتكنولوجيات الحديثة، لدفع عجلة التنمية الصناعية.

وجرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بهدف التنسيق، ووضع إطار للتعاون الصناعي بين البلدين لتنفيذ استراتيجية مشتركة لتطوير القطاعات الصناعية، وتبادل الخبرات والتقنيات، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلدين.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون الثنائي لتحقيق المصالح المشتركة وتطوير القطاع الصناعي، بما يتماشى مع الأهداف التنموية للبلدين.