اتفاق ليبي تركي لتبادل الخبرات لدعم الأسر المنتجة

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني مع وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور غوكتاش، تبادل التجارب والخبرات الاجتماعية والثقافية بين البلدين، وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أنه خلال زيارتها إلى تركيا زارت الوزيرة الكيلاني البيت الإفريقي لمنتجات المرأة الإفريقية في تركيا، المتخصص بعرض وتسويق منتجات المرأة الإفريقية.

وأكدت الكيلاني أن هذا المشروع فرصة حقيقية لتحقيق التنوع الثقافي ودعم المرأة، واتفق الطرفان على تأكيد الدعم والاهتمام بالأسر المنتجة من خلال إقامة معارض وبرامج مشتركة البلدين.

وأعربت الوزيرة الكيلاني عن إعجابها بالبيت الإفريقي، ومستوى التنظيم والتسويق للمنتجات، مؤكده أهمية دعم وتسويق منتجات الأسر المنتجة عربيا وافريقيا.