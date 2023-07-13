اتفاق مصري إثيوبي على الشروع في مفاوضات حول سد النهضة

اتفقت مصر وإثيوبيا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بشأن ملء سد النهضة وقواعد تشغيله، وبذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي في بيان، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس، على بدء مفاوضات “عاجلة” بخصوص سد النهضة.

وأضاف أن “الرئيس السيسي وآبي أحمد عقدا اجتماعا لاستئناف المناقشات بينهما”، على هامش قمة دول جوار السودان التي استضافها القاهرة اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى أنه خلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها أثناء ملء السد خلال موسم 2023 – 2024 بعدم إلحاق ضرر بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.

وجدد الجانبان تأكيدهما على تعزيز العلاقات الثنائية، انطلاقا من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما، وفي تحقيق الاستقرار والسلام والأمن بالمنطقة.