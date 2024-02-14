اتفاق مصري تركي لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار

بعد سنوات من القطيعة، اتفقت مصر وتركيا على رفع حجم التبادل التجاري بشكل كبير خلال السنوات القادمة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة، جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اتفق الرئيسان على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار السيسي، خلال المؤتمر، إلى أن مصر تعد حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية.

وقال السيسي: “سنسعى معا لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون”.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه تم رفع العلاقات بين البلدين إلى “مستوى التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى”، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع إلى زيادة الاستثمارات التركية في مصر، والتي تبلغ حاليا 3 مليارات دولار.

وأشار أردوغان، إلى رغبة بلاده في زيادة التعاون التجاري والصناعي مع مصر، وكذلك التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

هذا وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زار القاهرة اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ أكثر من 11 عاما.