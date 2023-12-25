اتفاق ياباني سعودي للاستثمار في الدول المنتجة للمعادن

اتفقت اليابان والمملكة العربية السعودية، على الاستثمار المشترك في الدول المنتجة للمعادن، من أجل تأمين إمدادات مستقرة من المعادن الحيوية الضرورية لإنتاج بطاريات المركبات الكهربائية.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية أن الاتفاق جرى خلال لقاء جمع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني سايتو كين، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، في العاصمة السعودية الرياض.

وخلال اللقاء، وقع الوزيران مذكرة تفيد بأن البلدين سيسعيان للاستثمار في دول أفريقية وغيرها من الدول المنتجة للمعادن، بهدف إرساء مصالح البلدين في المعادن الحيوية مثل النيكل والليثيوم.

ويساعد الاتفاق اليابان في تأمين إمدادات معدنية مستقرة، بينما تأمل السعودية على الأرجح في تنويع صناعاتها من خلال التعاون مع اليابان، سعيا للخروج من اعتمادها الكبير على تصدير النفط.

وزير الاقتصاد الياباني قال إنه يريد “بذل جهود فعالة لإشراك الشركات في كلا البلدين بهدف تعزيز سلاسل توريد المعادن الحيوية”.