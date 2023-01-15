اتفقوا على زيادة مرتباتهم وعدم إجراء الانتخابات.. عن النخبة السياسية.. الغارديان تكتب

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن القادة الغربيون فقدوا صبرهم إزاء الفشل الجماعي للنخبة السياسية في الاتفاق على أساس دستوري للانتخابات، بينما اتفقت على رفع مرتباتها بنسبة 40%.

ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين الغربيين قوله بأنهم يبذلون جهودا حقيقية في الوساطة بين الأطراف المحلية، إلا أن السياسيين الليبيين يدعمون الانتخابات ظاهريا ويقومون بكل شئ لعدم إجرائها والاستمرار في ملئ جيوبهم، وفقا لتعبيرها.

فقدان الأمل من السياسيين

وذكر الدبلوماسي الغربي انهم قد يضطرون إلى التوقف عن محاولة إقناع هؤلاء السياسيين بالموافقة على الانتخابات، واللجوء إلى طريقة أخرى للعمل بدونهم، بعد فقدان الأمل.

وأوضحت الصحيفة أن السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند أنه لا يوجد مايمنع رئيسي مجلسي النواب والدولة خالد المشري وعقيلة صالح من تحديد موعد الانتخابات، لكن الرجلين رفضا القيام بذلك.

اجتماع غربي مرتقب حول ليبيا

وكشفت الصحيفة أن مبعوثوا الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا سيجتمعون في واشنطن يوم 13 يناير لمناقشة الخطوات القادمة بعد فشل اجتماعات القاهرة في الوصول الى اتفاق نهائي حول القاعدة الدستورية.

وأضافت الصحيفة أنه اتضحت عدم رغبة السياسيين في كل من شرق وغرب البلاد بإجراء الانتخابات وإفراز طبقة سياسية جديدة تجعلهم يفقدون السلطة في مفاصل الدولة.

وتابعت الصحيفة أن الجدل يدور بين الدبلوماسيين الغربيين حول ما إذا كان سيتم تحديد موعد نهائي صارم للمؤسسات السياسية الليبية للتوصل إلى اتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات، وأنه لم يتم الوفاء بهذا الموعد النهائي، فهل سيتم إطلاق عملية جديدة او لا.

نمو متوقع للاقتصاد الليبي

وتوقعت الصحيفة أن يصل نمو الاقتصاد الليبي إلى 17.9٪ خلال عام 2023 وهو الأعلى في إفريقيا، بالرغم من أن مايقارب من ثلث الليبيين يعيشون عند خط الفقر وخاصة بالجنوب.

وذكرت الصحيفة أن إجمالي الإنفاق الحكومي العام الماضي ارتفع إلى 127.9 مليار دينار بزيادة قدرها 42 مليار دينار أو نحو 9 مليارات دولار في عام 2021.

وأوضحت الصحيفة أن الارقام المتعلقة بإنفاق الدولة للأموال غير واضحة لسنوات الماضية، وأنه قدم تم منع نشر مراجعة كاملة بتكليف من الأمم المتحدة لحسابات المركزي.

ارتفاع كبير في المرتبات

وارتفعت رواتب موظفي الدولة بما فيهم السياسيين بنسبة 42٪، أي بقيمة 47 مليار دينار لعام 2022، مقارنة بـ 33 مليار دينار في عام 2021، وأن هذا أكبر بند إنفاق منفرد شهدته ليبيا.