اتهامات لخفر السواحل الإيطالي بإعادة مهاجرين إلى ليبيا

اتهمت منظمة “سي ووتش” الألمانية غير الحكومية، خفر السواحل الإيطالي بإصدار أوامر تقضي بإعادة نحو 30 مهاجراً إلى ليبيا، بعد أن أنقذتهم سفينة تجارية في البحر المتوسط في أواخر أبريل الماضي، وهو ادعاء نفته السلطات البحرية الإيطالية.

وبحسب ما نقل موقع “مهاجر نيوز”، فقد استنكرت منظمة “سي ووتش” غير الحكومية، “الإعادة غير القانونية” لحوالي 30 شخصا باتجاه ليبيا مساء 29 أبريل الماضي، وقالت المنظمة إن السفينة التجارية “غريمستاد” أنقذت قاربا كان في محنة، وعلى متنه نحو 30 شخصا، تم التعرف عليهم بواسطة طائرة الاستطلاع “سي بيرد” التابعة للمنظمة، بعد أن نفت ليبيا أنها السلطة المسؤولة عنهم.

المنظمة الألمانية غير الحكومية اتهمت إيطاليا بشكل مباشر بالوقوف وراء إعادتهم، قبل أن تضيف “جرى اتصال عبر الراديو، وأخبرت سفينة جريمستاد طائرة سي بيرد أنها ربما ستأخذ الأشخاص إلى ليبيا، بناء على تعليمات من مركز التنسيق للإنقاذ البحري في روما”، وهو المسؤول عن تنسيق عمليات البحث والإنقاذ في إيطاليا.

وشجبت المنظمة ما وصفته بـ”انتهاك خطير للغاية وغير مقبول للقانون الدولي”، وأوضحت أن المهاجرين واللاجئين الذين تم إنقاذهم بواسطة غريمستاد نقلوا لاحقا إلى ليبيا، وأن مركز التنسيق لعمليات الإنقاذ في روما أعطى أوامر لقبطان السفينة التجارية “بفعل الأمر نفسه الذي فعله قائد سفينة أسو 28″، الذي حكم عليه في السابق بالسجن لمدة عام بواسطة محكمة إيطالية.

وفي أكتوبر 2021، قضت محكمة في نابولي بالسجن لمدة عام لقائد سفينة “أسو 28″، بسبب تسليمه 108 مهاجرين، أنقذهم طاقم سفينته، إلى خفر السواحل الليبية في 2018.