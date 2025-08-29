اجتماع أمني موسع برئاسة رئيس الأركان لمتابعة تنفيذ الهدنة في طرابلس

عقد الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، اليوم الخميس اجتماعًا موسعًا بمكتبه مع أعضاء لجنة متابعة تنفيذ وتثبيت الهدنة.

وجاء الاجتماع لمتابعة مستجدات الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، بهدف ضمان الحفاظ على حالة التهدئة والاستقرار في المنطقة.

يأتي ذلك في إطار جهود تثبيت الهدنة وتحقيق الاستقرار الأمني في العاصمة طرابلس، ولمتابعة سير تطبيق بنود الاتفاقات الأمنية، ومعالجة أي خروقات أو تحديات قد تهدد حالة التهدئة. كما تأتي هذه الجهود في ظل حالة التوتر التي شهدتها طرابلس خلال الفترة السابقة، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى الحفاظ على الهدوء ومنع تجدد الاشتباكات بما يضمن سلامة المدنيين واستقرار العاصمة.