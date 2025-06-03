اجتماع أمني موسع في طرابلس لمتابعة الجاهزية وتقييم أداء مراكز الشرطة استعدادًا لعطلة العيد

عقد مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، صباح اليوم، اجتماعًا أمنيًا موسعًا بديوان المديرية، بحضور مساعده للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش، ومساعده للشؤون العامة اللواء محمد زرتي، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات ورؤساء مراكز الشرطة، في إطار تعزيز الجاهزية الأمنية وتأمين العاصمة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وشارك في الاجتماع كل من رئيس قسم شؤون المراكز اللواء علي سحبون، ورئيس مكتب المناوبة والتنسيق اللواء منصور الفيتوري، ورئيس مكتب العلاقات العامة العميد موسى غنية، إلى جانب عدد من ضباط المديرية وممثلي المراكز الأمنية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سير العملية الأمنية بمختلف مكونات المديرية، وتقييم أداء مراكز الشرطة من حيث سرعة التعامل مع البلاغات، وجودة استيفاء المحاضر، ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية في جمع الاستدلالات واستكمالها.

وأكد اللواء وهيبة على أهمية الاستعداد الكامل لتأمين العاصمة خلال أيام العيد، مشددًا على ضرورة تكثيف التواجد الأمني في المواقع الحيوية، والأسواق، والمرافق العامة، بما يضمن سلامة المواطنين ويحافظ على الممتلكات العامة والخاصة.

كما شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن المديرية، والعمل بروح الفريق لضمان تنفيذ المهام بكفاءة ومهنية عالية، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لأداء المراكز الأمنية خلال فترة العيد.