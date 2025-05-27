اجتماع أمني موسّع في الجفارة لتعزيز التنسيق الميداني وتفعيل الخطة المشتركة

في إطار تعزيز التعاون الأمني وتوحيد الجهود الميدانية، انعقد اجتماع أمني موسّع بمقر قسم البحث الجنائي في منطقة المعمورة، برئاسة مدير أمن الجفارة، اللواء عبد الناصر الطيف.

وشهد الاجتماع حضور آمر الكتيبة 55 السيّد معمر الضاوي، إلى جانب مساعدي مدير الأمن، ورؤساء الأقسام والوحدات ومراكز الشرطة، إضافةً إلى مسؤولي وحدات المرور، وعدد من ضباط الكتيبة 55، وشخصيات أمنية بارزة من المنطقة.

وتناول الاجتماع تقييمًا شاملاً للوضع الأمني في بلديات الجفارة، وبحث آليات تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بهدف تفعيل الخطة الأمنية المشتركة الصادرة عن مديرية الأمن.

كما ناقش الحضور آليات تكثيف التواجد الأمني في المناطق الحيوية والطرق الرئيسية، بما يسهم في تعزيز المجاهرة بالأمن وتحقيق الاستقرار، إلى جانب متابعة تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية والخطط الأمنية المعتمدة، بما يتماشى مع التحديات الميدانية الراهنة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الأمن، وتفعيل التعاون بين الأجهزة الأمنية، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات، ويعزز من ثقة المواطنين بالأداء الأمني.