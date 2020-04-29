ليبيا

اجتماع بشركة الكهرباء لمناقشة الوضع الحالي للشبكة

عين ليبيا | آخر تحديث: 29 أبريل 2020 - 22:32
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ليبيا
ناقش الاجتماع سُبل توفير الاحتياجات المطلوبة. [العامة للكهرباء]

عُقِد اليوم الأربعاء، اجتماع بمقر الشركة العامة للكهرباء بطريق السواني في العاصمة طرابلس، ضم المدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي مع المدراء العامين للإنتاج والنقل وشبكات الجهد المتوسط، والتحكم والمالية، والمشتريات والمخازن، وعدد من مدراء الإدارات الفنية، بحضور مساعد المدير التنفيذي لشؤون العمليات، بالإضافة إلى مستشار المدير التنفيذي لشؤون الإنتاج والمشروعات.

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وأفادت دائرة الإعلام بالشركةن بأن الاجتماع ناقش الوضع الحالي للشبكة الكهربائية.

وتم التطرق إلى القدرات المتاحة والاستعدادات والتدابير اللازمة التي تم اتخاذها لمواجهة أحمال الذروة الصيفية المقبلة.

وناقش الاجتماع أيضاً سُبل توفير الاحتياجات المطلوبة لضمان تشغيل الشبكة الكهربائية خلال الصيف المقيل.

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