اجتماع دولي في طرابلس لبحث دعم «العملية الانتخابية»

عقد مجلس مشروع دعم الانتخابات اجتماعه السنوي اليوم الأربعاء، بالمركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبحضور رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، ونائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ونائب الممثل الخاص للأمم المتحدة والمنسق المقيم، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى سفراء وممثلي الدول المانحة عبر البرنامج، ومنها الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا واليابان وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا.

وتناول الاجتماع مناقشة سبل دعم العمليات الانتخابية، واستعراض الخطط التنفيذية التي وضعها مشروع الدعم، إلى جانب تقدير الموارد والاحتياجات اللازمة لضمان جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة.

كما بحث الحضور تقييم خطة النصف الثاني من عام 2025 ومراجعة خطة النصف الأول من عام 2026، إضافة إلى آخر الاستعدادات المتعلقة بمرحلة الاقتراع.

وأشاد المشاركون بجهود المفوضية في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة) المقررة في ديسمبر 2025، مؤكدين أهمية تيسير وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع.

ويُعد مشروع دعم الانتخابات برنامجاً ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تعزيز جاهزية المفوضية ورفع قدراتها وفق المعايير الدولية، بما يدعم نجاح العمليات الانتخابية في ليبيا.