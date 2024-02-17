اجتماع رباعي في عمّان لبحث مكافحة المخدرات

عقد في العاصمة الأرنية “عمّان”، اليوم، اجتماع وزراي ضم وزراء داخلية الأردن والعراق وسوريا ولبنان، لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات.

وقالت وكالة الأنباء السورية أن المجتمعين بحثو سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة بما يخص مكافحة آفة المخدرات التي ‏تهدد السلم المجتمعي، كما تم بحث تعزيز مجالات التعاون ‏الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.

وذكرت وسائل إعلامية، أن الاجتماع الذي حضره أيضا مدراء الأمن والأمن الداخلي للدول المشاركة، وسفرائهم في عمان، بحث تعزيز التعاون في مكافحة المخدرات، ومواجهة التحديات المشتركة بخصوص المخدرات، والتي باتت تشكل خطرا يداهم ‏مجتمعات المنطقة، وأضحت آفة ‏تهدد السلم المجتمعي.

وبحسب قناة المملكة الأردنية، أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أكد أنه تم تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان فيها ضباط ارتباط لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية لمواجهة آفة المخدرات.

وأضاف الفراية، أن خلية الاتصال تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة والتسليم المراقب وهو تتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية.

وأوضح أن الوزراء اتفقوا على وجود مشكلة كبيرة وهي مشكلة المخدرات، وأن جميع المجتمعات تعاني من هذه المشكلة، مضيفاً أن الوزراء اتفقوا أنه دون جهد تنسيقي مشترك من قبل الدول المجتمعة لن يكون هناك نتائج كالنتائج التي نصبوا إليها.

يذكر أنه كان عقد في العاصمة عمّان، في شهر مايو الفائت 2023، اجتماعا بين وزراء خارجية سوريا والأردن ومصر والسعودية والعراق، حيث أكد البيان الختامي ضرورة ضبط أمن الحدود.

وفي يوليو الفائت، 2023، عقدت اللجنة الأردنية السورية المشتركة والتي تقرر تشكيلها في ختام مخرجات اجتماع عمّان التشاوري في 2023، اجتماعها الأول لبحث التعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن.

هذا وتأتي هذه الاجتماعات بالتزامن مع ازدياد تهريب المخدرات عبر حدود الدول الأربعة، ما دفعها لاتخاذ إجراءات للتعاون لمكافحتها.