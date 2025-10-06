اجتماع طارئ بوزارة «الموارد المائية» لتعزيز الاستجابة للأزمات

عُقد في ديوان وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية بباب بن غشير – طرابلس، اجتماع اللجنة المركزية للطوارئ والمتابعة، برئاسة الوكيل العام المكلف بتسيير مهام الوزارة، عبدالسلام نصر جاد المولى، وبحضور أعضاء اللجنة من مديري الإدارات والمكاتب المختصة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الطارئة المتعلقة بمهام اللجنة وآلية تنسيق الجهود بين مختلف الإدارات الفنية، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع المستجدات المائية والظروف الطارئة في مختلف المناطق.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز جاهزية الوزارة ورفع كفاءة التنسيق الداخلي لمواجهة أي طارئ يخص قطاع الموارد المائية، تنفيذًا لتعليمات الوكيل العام واستنادًا إلى القرار رقم (253 لسنة 2025م) القاضي بتشكيل اللجنة المركزية للطوارئ والمتابعة بالوزارة.