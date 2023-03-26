اجتماع لقيادات عسكرية وأمنية من المنطقتين الشرقية والغربية

عُقد اليوم الأحد، بمجمع قاعات “ريكسوس” في العاصمة طرابلس، اجتماع موسع للقيادات العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية الشرقية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وترأس الاجتماع وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، بحضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

وأفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بأن الاجتماع يأتي لتوحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات ووضع الآليات للتواصل بين الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمينها، ونبذ الفرقة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر لـ«عين ليبيا»، بأن العاصمة طرابلس ستحتضن اجتماعاً اليوم الأحد، يضم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد والفريق أول عبد الرزاق الناظوري، وبإشراف المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

ونوه المصدر إلى أنه من المنتظر أن يُسفر عن الاجتماع تشكيل قوة عسكرية مشتركة من شرق البلاد وغربها لإرسالها إلى الجنوب الليبي لتأمين الحقول النفطية.

وفي 16 مارس الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن تنظيمها اجتماعاً في تونس، بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، شاركت فيه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المنطقتين الغربية والشرقية.