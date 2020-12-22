اجتماع للجنة إدماج واستيعاب القوى المساندة

عُقٍد اليوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، اجتماع اللجنة المشتركة بشأن إدماج واستيعاب القوى المساندة بمؤسسات الدولة.

وأفادت إدارة الشؤون المعنوية بالجيش التابع لحكومة الوفاق، بأن الاجتماع يأتي ضمن المساعي الحثيثة لوزارة الدفاع بهدف تطوير أداء المؤسسات العسكرية.

وأوصت اللجنة بإعطاء الأولوية للقوى المساندة بالالتحاق بالدورات التدريبية بمراكز التدريب وتأهيل المقاتلين ودمجهم بالمؤسسة العسكرية، وجدية المستهدفين والقيادات العسكرية وتعاونهم في بناء مؤسسة عسكرية قوية ولاؤها لله ثم للوطن، وهدفها حماية الشعب لا التسلط عليه، بحسب إدارة الشؤون المعنوية.

كما أوصت اللجنة بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق من أجل تجهيز برامج تدريب وتأهيل للكادر الوظيفي من الموظفين المدنيين والقوى المساندة الراغبين في التدريب والتأهيل لاستيعاب الموظفين المدنيين العاملين بالجيش الليبي من فائض الملاك الوظيفي والقوى المساندة ممن لا يرغبون في الخدمة بالجيش الليبي بصفة عسكرية وذلك بالتعاون مع مدير مركز المعلومات والتوثيق.

وأصت اللجنة أيضاً، بالتنسيق مع برنامج الإدماج والتنمية بشأن وضع خطة علمية بشأن تدريب القوى المساندة مهنياً وفنياً، وفق البرامج والشراكة مع المؤسسات المالية والمنظمات المختصة التي تدعم أو تمول المشاريع الصغرى والمتوسطة.