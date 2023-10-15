اجتماع لمتابعة سير العمل بالمشروعات الاستراتيجية

عُقِد مساء اليوم الأحد، بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، اجتماع ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بحضور وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والتخطيط المكلفين، ومديري إدارتي الرقابة على القطاع السيادي والشركات.

وخُصِص هذا الاجتماع لمتابعة سير العمل بالمشروعات الأساسية الجارية، والوقوف على الصعوبات التي تواجه الاستمرار في تنفيذها والعمل علي معالجتها لضمان الإستمرار فيها.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع، على ضرورة إعطاء الأولوية للمشروعات الاستراتيجية وتقديم الدعم اللازم لها لاستكمالها والاستفادة منها.

وأكد الحاضرون على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة للمشروعات، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.