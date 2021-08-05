اجتماع لمناقشة آليات رفع الحظر عن المطارات الليبية والطيران الليبي

ترأس وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر محمد كتي، الاجتماع الذي عُقِد بمصلحة الطيران المدني في طرابلس.

وتناول الاجتماع آليات رفع الحظر عن الطيران المدني الليبي المفروض من قِبل الاتحاد الأوروبي، والإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى تتمكن المطارات الليبية من استقبال شركات الطيران العالمية من حيث توفر البيئة الأمنية واللوجستية في المطارات، والتي تساعد على عودة الحياة الطبيعية إلى حركة الطيران المدني الليبي، بحسب ما أفاد مكتب الإعلام بوزارة الخارجية.

كما ناقش الاجتماع التنسيق في الجانب الفني والسياسي بين وزارة المواصلات ووزارة الخارجية، لرفع الحظر عن الشركات الوطنية لتسيير رحلاتها إلى أوروبا.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد سويسي، ومدير مصلحة الطيران المدني، ومدير إدارة التعاون بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين والخبراء في مصلحة الطيران المدني الليبية.