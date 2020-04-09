اجتماع لمناقشة توحيد جهود تأمين الطريق الساحلي الممتد من طرابلس إلى الزاوية

عُقِد الخميس اجتماع بمقر مديرية أمن جنزور، ضم مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عميد فيصل كافو، ومدير إدارة شؤون المرور والتراخيص عميد الصديق الشيباني، ومدير أمن الجفارة عميد عبد الناصر إلطيف، ومدير أمن الزاوية عميد علي اللافي، ومدير أمن جنزور عقيد كمال أوحيدة، ورئيس مكتب الإعلام الأمني مقدم. د محمد أبو عبدالله.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بأن الاجتماع ناقش تأمين الطريق الساحلي الممتد من العاصمة طرابلس إلى مدينة الزاوية، والعمل على حفظ الأمن وتوحيد الجهود الأمنية لتأمينه.

وخلُص الاجتماع إلى الاتفاق على إنشاء غرفة أمنية مشتركة بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإدارة شؤون المرور والتراخيص ومديرية أمن جنزور والجفارة والزاوية، ويكون مقرها مديرية أمن جنزور، ومهامها تسيير الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة على طول الطريق الساحلي الممتد من العاصمة طرابلس إلى مدينة الزاوية، وضبط المخالفين والمجرمين والخارجين عن القانون، وفرض السيطرة الأمنية، للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما أوكلت لهذه الغرفة مهام المشاركة في تطبيق حظر التجول بناء على قرار المجلس الرئاسي، وتسيير الحركة التنقل لمرتدي الطريق الساحلي، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية التي ستعقدها الغرفة لمتابعة سير العمل لتأمين الطريق، والوقوف على المشاكل والعراقيل وإيجاد الحلول لها، لنجاح سير العمل على أكمل وجه.