ليبيا

اجتماع لمناقشة توحيد جهود تأمين الطريق الساحلي الممتد من طرابلس إلى الزاوية

عين ليبيا | نُشر الخميس، 9 أبريل 2020 - 16:08
حجم الخط
طباعة
ليبيا
الاتفاق على إنشاء غرفة أمنية مشتركة. [داخلية الوفاق]

عُقِد الخميس اجتماع بمقر مديرية أمن جنزور، ضم مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عميد فيصل كافو، ومدير إدارة شؤون المرور والتراخيص عميد الصديق الشيباني، ومدير أمن الجفارة عميد عبد الناصر إلطيف، ومدير أمن الزاوية عميد علي اللافي، ومدير أمن جنزور عقيد كمال أوحيدة، ورئيس مكتب الإعلام الأمني مقدم. د محمد أبو عبدالله.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بأن الاجتماع ناقش تأمين الطريق الساحلي الممتد من العاصمة طرابلس إلى مدينة الزاوية، والعمل على حفظ الأمن وتوحيد الجهود الأمنية لتأمينه.

وخلُص الاجتماع إلى الاتفاق على إنشاء غرفة أمنية مشتركة بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإدارة شؤون المرور والتراخيص ومديرية أمن جنزور والجفارة والزاوية، ويكون مقرها مديرية أمن جنزور، ومهامها تسيير الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة على طول الطريق الساحلي الممتد من العاصمة طرابلس إلى مدينة الزاوية، وضبط المخالفين والمجرمين والخارجين عن القانون، وفرض السيطرة الأمنية، للحفاظ على الأمن والاستقرار.

محتوى ذو صلة
جريمة مروّعة في طرابلس.. رجل يقتل زوجته برصاصة في الصدر

كما أوكلت لهذه الغرفة مهام المشاركة في تطبيق حظر التجول بناء على قرار المجلس الرئاسي، وتسيير الحركة التنقل لمرتدي الطريق الساحلي، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية التي ستعقدها الغرفة لمتابعة سير العمل لتأمين الطريق، والوقوف على المشاكل والعراقيل وإيجاد الحلول لها، لنجاح سير العمل على أكمل وجه.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

أرسل إلى صديق