اجتماع لمناقشة سير العمل بميناء المنطقة الحرة مصراتة

عُقِد اليوم السبت، اجتماع موسع، لمناقشة وبحث المواضيع المتعلقة بسير العمل في ميناء المنطقة الحرة مصراتة.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة إدارة المنطقة الحرة مصراتة محسن محمد السقوطري، ووزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، وعميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، والمحامي العام – مصراتة عبداللطيف الهمالي، وممثلي الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية بالميناء، إضافة إلى مندوبين عن وكالات الشحن والمخلصين الجمركيين واتحاد النقل وعدد من مديري الإدارات المعنية بالمنطقة الحرة بمصراتة.

واستعرض الاجتماع جملة من المواضيع ذات العلاقة بالميناء، وتم بحث مناقشة التحديات بما يخدم الصالح العام وتيسير الإجراءات بما يكفل سير عملية استخراج البضائع.

يُشار إلى أن المنطقة الحرة مصراتة هي منطقة محررة من كافة القيود الضريبية والجمركية والتجارية والنقدية وغيرها باستثناء ما يتعلق منها بالعقيدة والأمن الوطني والقومي والصحة وحماية البيئة، وتأسست سنة 2000م على مساحة (2,739) هكتار شاملة ميناء مصراتة البحري مع توسعات مستقبلية تصل إلى مساحة (20,000) هكتار.