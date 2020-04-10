اجتماع لمناقشة مطالب العالقين في الخارج للعودة بطريقة تحمي المجتمع

وضعت اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة فيروس كورورنا، خلال اجتماعها أمس الخميس، بحضور وزير الصحة بحكومة الوفاق وأعضاء اللّجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، “بروتوكول” علمي لعودة العالقين بالخارج يضمن الموازنة بين عودتهم لأرض الوطن ودفع معاناتهم وحماية المجتمع الليبي من الجائحة في ظل التحديات التي تواجه النظام الصحي في ليبيا.

وشدّد وزير الصحة المفوض الدكتور أحميد بن عمر، على ضرورة الالتزام بالتوصيات العلمية المنبثقة عن طريق اللجنة الاستشارية كونها تصدر عن طريق دراسة فنية من المختصين تضمن مجابهة الفيروس والحدّ من انتشاره، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي للجنة مجابهة كورونا.

هذا وستقوم اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا بمتابعة أعمال كل الفرق الفنية واللّجان الفرعية لضمان تطبيق كل التوصيات وسرعة تنفيذ المهام للقضاء على الفيروس في ليبيا.

كما عُقِد اجتماع آخر ضمّ وزير الصحة واللجنة الاستشارية، مع ممثلة مكتب ليبيا لمنظمة الصحة العالمية اليزابيث هوف.

وتم خلال هذا الاجتماع الاطلاع على ما تقدّمه المنظمة من دعم فني و مساعدات من أجل مكافحة جائحة فيروس كورونا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الصحة.