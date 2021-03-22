اجتماع لوضع الحلول العاجلة لتوفير أدوية الأورام

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، اجتماعاً اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة في طرابلس، مع الدكتورة ليلى العربي مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية، والدكتور حسين كاموكا رئيس البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، وأعضاء من اللجنة.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارةن فإن الاجتماع يأتي لوضع الحلول العاجلة لتوفير الأدوية الكيماوية والعلاج الإشعاعي للأورام.

هذا وقد أعطى الدكتور الزناتي الضوء الأخضر لإدارة الصيدلة والبرنامج الوطني لتوفير الأدوية الكيماوية والعلاج الإشعاعي بأقصى سرعة ممكنة.

كما أعطى الوزير تعليماته بأن تكون الشركات والمصانع الموردة من الدول الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا، بريطانيا، فرنسا والولايات المتحدة والمتحصلة على شهادة الغذاء والدواء الأمريكية وشهادة الأيمو.

و قال الوزير في كلمة له: “مرضانا لهم الحق في توفر الدواء من أفضل الشركات”.