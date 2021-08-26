اجتماع موسع بوزارة الدفاع مع اللجنة الأممية لتقصي الحقائق

ترأس مدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية العقيد جبريل اشتيوي، أمس الأربعاء، اجتماعاً موسعًا مع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن حقوق الإنسان في ليبيا، بحضور مدير المركز الليبي لإزالة الألغام، و مدير مكتب حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني بالوزارة، و مدير المكتب القانوني بديوان الوزارة، و وكيل النيابة العسكرية بمكتب المدعي العام العسكري، ومدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

وناقش الاجتماع الذي عُقد بديوان وزارة الدفاع في طرابلس، آلية عمل اللجنة لتشمل كافة الأراضي الليبية، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما ناقش الاجتماع ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ودور وزارة الدفاع في متابعة هذه الملفات على المستويين المحلي والدولي.

هذا وتطرق الاجتماع إلى كيفية التعاون مع اللجنة لتعزيز القانون الدولي والإنساني في المؤسسة العسكرية.