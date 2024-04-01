اجتماع موسع لبحث الواقع الأمني في غات

بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، اللواء “عصام أبوزريبة”، مساء يوم الأحد، مع المعنيين المشاكل التي تواجه عمل الجهات التابعة لوزارة الداخلية في غات، والجهود الأمنية التي يقوم بها أعضاء الداخلية في البلدية، والنقص الحاصل في الأجهزة الأمنية بغات.

وضم الاجتماع رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي غات، ورئيس فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية غات، ورئيس فرع جهاز البحث الجنائي غات ونائبه، والناطق باسم وزارة الداخلية، ورئيس الجمعية العمومية وعددً من أعضاء مجلس شيوخ الطوارق، لبحث الأوضاع الأمنية في مدينة غات والمناطق الحدودية المحيطة بها.

وشدد الوزير على أهمية ضبط الشارع العام وتكثيف الجهود الأمنية في غات، ووعد بحل جميع المشاكل الموجودة وتطوير الأوضاع الأمنية بعد شهر رمضان، كما أشار إلى أهمية تحقيق التنسيق بين الجهات المعنية والعمل المشترك لتحقيق الأمن والسلامة في المنطقة.