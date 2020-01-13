اجتماع موسع لشركة الكهرباء لبحث سُبل استقرار الشبكة

تم خلال الاجتماع مناقشة ومتابعة سير العمل بمحطات الإنتاج. [الشركة العامة للكهرباء]

عُقِد اجتماع موسع، الاثنين، مقر الشركة العامة للكهرباء بطريق السواني في العاصمة طرابلس، برئاسة المدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي، وبحضور مساعد المدير التنفيذي لشؤون العمليات، ومدير عام الإنتاج، ومستشار المدير التنفيذي لشؤون الإنتاج ومشروعات الإنتاج، ومدراء محطتي الجبل الغربي والزاوية، ومساعديهم، ومدير محطة جنوب طرابلس الغازية، بالإضافة إلى نائب مدير شركة ألجيك.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن الاجتماع يأتي في ظل الجهود التي تقوم بها الإدارة التنفيذية من أجل استقرار الشبكة الكهربائية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة ومتابعة سير العمل بمحطات الإنتاج ووضع الخطط الكفيلة والبرامج التي تتعلق بتنفيذ خطة تشمل الاستعداد لإجراء عمرات جسيمة والمستهدف منها عدد من وحدات الإنتاج بالمحطات الغازية الرئيسية خلال فصلي الربيع والخريف 2020.

وستكون البداية بالوحدة الثانية والسادسة بمحطة الجبل الغربي، وكذلك بعض الوحدات بمحطة الزاوية.

كما تناول الاجتماع تذليل كافة الصعاب من أجل الاسراع في تنفيذ تلك العمرات وتحقيق المستهدف المطلوب.