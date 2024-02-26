اجتماع موسع لمتابعة خطة مكافحة وباء الحمى القلاعية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء الأحد، اجتماعا مع لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية ومديري الإدارات والأقسام بالمركز، لمتابعة خطة مكافحة مرض الحمى القلاعية المنتشر في بعض البلديات.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، قدم مدير المركز الوطني للصحة الحيوانية عبدالرحمن جبيل، موقفا فنيا حول انتشار مرض الحمى القلاعية، والوضع الوبائي في كافة البلديات والخطوات المتخذة.

وأكد جبيل، أن المركز استكمل الإجراءات التعاقدية لتوريد اللقاحات والأمصال البيطرية والأدوية والمبيدات والمطهرات، كما يعمل بالتنسيق مع جهاز الشرطة الزراعية والحرس البلدي والإدارة العامة للإصحاح البيئي، لمتابعة أوضاع الأسواق والعمل على المعالجة من خلال المطهرات والمغاطس.

وأوضح جبيل أن دخول الحيوانات المهربة عن طريق المنافذ البرية، يعدّ السبب الرئيسي في زيادة انتشار هذا المرض بين المواشي.

وأصدر الدبيبة تعليماته بتشكيل غرفة متابعة في كل بلدية، تضم وزارات الحكم المحلي والداخلية والزراعة والشرطة الزراعية والحرس البلدي، لتنفيذ خطة المركز الوطني للصحة الحيوانية، ومتابعة أسواق بيع المواشي ووضع الضوابط اللازمة.

حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الحكم المحلي، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف، ورئيسا جهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي، ومدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ورئيس الاتحاد العام للفلاحين والمربين.