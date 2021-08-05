اجتماع موسع لمناقشة خطة تأمين مباراة كرة القدم بين فريقي الاتحاد والأهلي ط

عُقِد أمس الأربعاء، اجتماع موسع، ضم مدير أمن طرابلس عميد محمود العابد، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد علي النويصري، وبحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية عميد رمضان برباش.

وتناول الاجتماع الذي عُقِد بديوان مديرية أمن طرابلس، مناقشة الترتيبات والخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلسk ومباراة كرة القدم التي ستجرى بين فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس مساء يوم الجمعة القادم، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.

وأكد الحضور على أهمية التعاون لحفظ الأمن، مؤكدين على جاهزية رجال الأمن في تأدية مهامهم المكلفين بها بالشكل المطلوب، مع مراعاة التقيد بقرار حظر التجول الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية وكذلك التشديد على تنفيذ التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية لواء خالد مازن بالخصوص.