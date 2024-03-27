اجتماع موسع لمناقشة نتائج العطاء العام

خصص اجتماع عقد بديوان مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، لمناقشة الإجراءات التنفيذية لنتائج العطاء العام من قبل جهاز الإمداد الطبي، والوقوف على الملاحظات الفنية والإدارية التي تواجه استكمال فتح الاعتمادات المستندية، وإعداد الجداول الزمنية للتوريد وفق ذلك.

وضم الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، ورئيس لجنة جهاز الإمداد الطبي ، وأعضاء اللجنة ، ورئيس لجنة العطاء العام وأعضائها، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بمجلس الوزراء.

وناقش المجتمعون المرحلة الثانية من العطاء العام، وتنفيذ فواقد العطاء العام 2019 والإجراءات المستمدة من لجنة العطاء العام، بالتنسيق مع إدارة الصيدلة بوزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي، واستعراض ملاحظات إدارة التفتيش والمتابعة حول تنفيذ المرحلة الأولى من العطاء العام .