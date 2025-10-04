احتجاجات المغرب تدخل أسبوعها الثاني.. والحكومة تعلن إجراءات عاجلة

تستمر احتجاجات حركة “جيل زد 212“ في المغرب لليلة السابعة على التوالي، حيث يطالب المحتجون بإصلاحات عاجلة في قطاعي الصحة والتعليم، وتطورت المطالب لتشمل إقالة الحكومة والتدخل الملكي، ورغم ذلك، شهدت المظاهرات هذه المرة طابعاً سلمياً، مقارنة بأحداث العنف والفوضى التي رافقت الاحتجاجات في الأيام السابقة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

رداً على ذلك، أعلنت الحكومة المغربية إجراءات عاجلة عبر وزراء الشباب والصحة، حيث وعد وزير الشباب بالاستجابة السريعة لمطالب الشباب، فيما كشف وزير الصحة عن خطة لتوظيف 500 طبيب قبل تخرجهم وافتتاح 24 مستشفى جديداً قريباً.

من جانبه، لم يتدخل العاهل المغربي حتى الآن في الأزمة، بينما تواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة للانخراط في حوار جدي يهدف إلى تهدئة الأوضاع ومعالجة المطالب الشعبية.

في الوقت نفسه، أعرب مسؤولون خليجيون عن دعمهم للمملكة المغربية خلال هذه الفترة الحساسة. فقد كتب ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، عبر منصة “إكس” (تويتر): “حفظ الله المملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً وأيدها بدوام الأمن والاستقرار والازدهار، والخيبة والفشل الذريع لأعدائها”.

كما عبر أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، عن موقف مماثل، قائلاً: “حفظ الله المغرب العزيز، قيادةً حكيمة وشعباً كريمًا، ووقاه كل سوء”.

تأتي هذه التصريحات وسط استمرار الاحتجاجات التي يصفها المسؤولون الحكوميون بأنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن الوطني، فيما يطالب الشباب بإنهاء الفساد وتحسين الخدمات العامة، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم.

