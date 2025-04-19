احتجاجات تُطالب بإنهاء أزمة المياه في أم شويشة

شهدت منطقة أم شويشة الواقعة على طريق الحامية في مدينة مصراتة أمس الجمعة وقفة احتجاجية أمام خزان المياه الرئيسي، حيث عبّر سكان المنطقة عن غضبهم واستيائهم الشديدين من استمرار أزمة نقص المياه وانقطاعها المتكرر الذي يؤثر على حياتهم اليومية بشكل كبير.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بلدية مصراتة والحكومة بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير المياه وضمان وصولها بشكل منتظم إلى منازلهم. وأكد الأهالي المتضررون أن هذا الوضع غير مقبول وأنهم يطالبون بحلول جذرية تنهي معاناتهم المستمرة.

وفي سياق تغطيتها لأحداث التظاهرة التي جرت أمس الجمعة، نقلت “عين ليبيا” تصريحًا لأحد المشاركين الذي أكد على الإصرار الشديد للأهالي على تحقيق مطالبهم بتوفير المياه، مشيرًا إلى أنهم يعانون من أوضاع معيشية صعبة جراء هذا النقص الحاد.

وأضاف المتحدث أن التظاهرة تعكس حالة الغضب والإحباط المتزايدة بين السكان الذين لم يعودوا يحتملون استمرار هذه الأزمة.

وتُسلط هذه التظاهرة التي جرت أمس الجمعة الضوء على الأزمة المتفاقمة للمياه في المنطقة، وتُبرز الحاجة الملحة لتحرك جاد من الجهات المسؤولة لضمان توفير هذه الخدمة الأساسية للمواطنين وإنهاء معاناتهم.