احتجاجات واسعة في بريطانيا ومطالب باعتقال الرئيس الإسرائيلي

تشهد العاصمة البريطانية لندن توترات متصاعدة قبيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، حيث دعا “التحالف من أجل فلسطين” إلى وقفة احتجاجية عاجلة أمام مقر رئاسة الوزراء يوم الثلاثاء للمطالبة باعتقال هرتسوغ فور وصوله.

وتأتي هذه الدعوات على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتعذيب، وفق المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، الذي تواصل مع وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة لندن (SO15) للمطالبة بالتحقيق معه.

وأكد المركز أن الحصانة الدبلوماسية لا تعفي هرتسوغ من المسؤولية القانونية، وأن على الشرطة الالتزام بالقوانين الدولية والمحلية، في وقت تشير فيه تقارير إعلامية إلى أن الزيارة المرتقبة قد تثير غضبًا واسعًا، خاصة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم مشابهة.

كما كشفت تسريبات لرسائل البريد الإلكتروني للصحفي البريطاني الإسرائيلي جيري لويس عن أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعتزم لقاء هرتسوغ خلال زيارته، وهو ما أثار انتقادات حادة من نواب بريطانيين ومنظمات حقوقية.

وأكدت النائبة عن حزب العمال سارة شامبيون أن المملكة المتحدة تدرك خطورة ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة، متمنية أن تكون أخبار الزيارة “غير صحيحة”.

من جانبه، اعتبر النائب العمالي جون ماكدونيل استقبال هرتسوغ “وصمة عار لبريطانيا”، داعيًا إلى منعه من دخول البلاد، معربًا عن استيائه من استقبال ممثل حكومة “تقتل الأطفال الفلسطينيين يوميًا”.

كما انتقد رئيس الوزراء ستارمر ووصفه بأنه “أصم تجاه مشاعر البريطانيين والفلسطينيين على حد سواء”.

بدوره، دعا كالم ميلر، المتحدث باسم حزب الديمقراطيين الأحرار، إلى استغلال الزيارة للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، فيما شددت زارا سلطانة، النائبة السابقة في حزب العمال، على ضرورة اعتقال هرتسوغ فور وصوله، معتبرة أنه مجرم حرب وفق القانون الدولي.