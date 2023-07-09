احتدام المعارك حول مدينة باخموت شرق أوكرانيا

احتدم القتال -اليوم الأحد- حول مدينة باخموت في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، وسط أنباء عن تقدم كبير للقوات الأوكرانية.

من جانبها، طلبت روسيا من حلف شمال الأطلسي «ناتو» مناقشة «الخطر المحدق» بمحطة زاباروجيا النووية، واندلعت اشتباكات عنيفة وقصف متبادل بين الجانبين الأوكراني والروسي، في محيط مدينة باخموت.

من جهته، قال موقع ريبار العسكري الروسي إنّ القوات الروسية تواصل هجومها المضاد على مواقع أوكرانية شمال باخموت، في حين تحدثت قوات دونيتسك الموالية لموسكو عن تدمير آليات عسكرية أوكرانية خلال صدّ محاولاتها التقدم بمحور باخموت.

وبعد أن أكد سابقا تقدمه شمال المدينة وجنوبها، قال الجيش الأوكراني أمس إنّ القوات الروسية في باخموت باتت شبه محاصرة.