احتفاء بالشهر الفضيل.. شوارع لندن تتزين لقدوم رمضان المُبارك

لأول مرة في تاريخ العاصمة البريطانية لندن، عُلِقت زينة شهر رمضان المبارك كنوع من دعم واحترام الثقافات الموجودة في المملكة المتحدة.

وأشرفت مؤسسة “عزيز” الخيرية الإسلامية في بريطانيا بالتعاون مع السلطات على مبادرة لتعليق زينة رمضان في ميدان بيكاديلي أحد أكبر ميادين لندن، وذلك بهدف نشر الأجواء الرمضانية المبهجة قبل أيام قليلة من حلول الشهر الكريم.

ونشرت مؤسسة “عزيز” عبر حسابها على تويتر، صورا للزينة في ميدان بيكاديلي وعلقت “نحن فخورون برعاية مبادرة زينة وأضواء رمضان الجميلة في ميدان بيكاديلي، نتمنى أن يزور جميع الأصدقاء والعائلة المكان للاحتفال بهذه المبادرة التضامنية للجميع”.

We're proud sponsors of the beautiful Ramadan Lights in Piccadilly Circus✨

We hope everyone visits with friends and family to celebrate this beacon of solidarity for all ☪️

Ramadan Lights is founded by Aisha Desai. pic.twitter.com/wGCbocn15J

— Aziz Foundation (@AzizFndn) March 17, 2023