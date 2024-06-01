احتفالية ترفيهية لأطفال درنة

نظمت جمعية نوران لرعاية الأيتام في مدينة درنة، احتفالية ترفيهية لأطفال المدينة، بالتعاون مع منظمة “نبض هوية وتراث” وتنسيق “مول المشير”.

وأفاد مسؤول الإدارة الإعلامية بمول المشير لصحيفة الأنباء الليبية، إن إدارة المول تخصص مساحات لتقديم الحفلات والمناشط الترفيهية للأطفال والعائلات المتضررة من “إعصار دانيال”، بمساهمة الجمعيات والمنظمات التطوعية لرفع المعنويات وإعطاء صورة مميزة لمدينة درنة.

وتساهم هذه الأنشطة والفعاليات بشكل كبير في عودة الحياة ورسم البسمة على وجوه الأطفال، وبث روح الأمل والتفاؤل لمستقبل أفضل.

يذكر، أن هذا النشاط يأتي لتقديم الدعم النفسي الاجتماعي، وتضمن مجموعة من الفقرات الفنية والمسابقات، إضافة إلى تقديم الجوائز للأطفال.