اختتام برنامج تدريبي لتقنيات المقابلات المتمركزة حول الطفل

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، عن اختتام اليوم الأول من برنامجين تدريبيين لتقنيات المقابلات المتمركزة حول الطفل، بالتعاون مع كورام (CORAM) الدولية.

وبحسب ما أفادت المنظمة في بيان أُرسِل إلى “عين ليبيا”، فإن ذلك يأتي نحو ضمان سلامة الأطفال ورفاههم في جميع أنحاء ليبيا.

ويهدف البرنامج الأول إلى تعزيز قدرة 15 محققة من وحدات حماية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية لليبيا.

وفي إطار مشروع “تطوير قضاء الأحداث في ليبيا”، يعد هذا التدريب جزء من التزام “يونيسف” بتهيئة بيئة أكثر أمانًا للأطفال، وتعزيز المساءلة، وضمان العدالة.

ودعماً لهذه المهمة، تم تنظيم تدريب لمدة 4 أيام على فنيات المقابلة والاستجواب المتمركزة حول الطفل لأقسام ووحدات حماية الأسرة والطفل، ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع وزارة الداخلية الليبية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وأشار البيان إلى أن برامج التدريب هذه ستزود المحققات بالمهارات والمعارف اللازمة لمعالجة القضايا المتعلقة بحماية الطفل بشكل فعال، مع التركيز بشكل خاص على فنيات إجراء المقابلات التي تركز على الطفل، مما يضمن سماع أصوات الأطفال ودعم حقوقهم طوال عملية التحقيق.

ونوهت “يونيسف” إلى أن العدالة لكل طفل هي حق أساسي، مؤكدة التزامها بدعم حقوق ورفاه كل طفل في ليبيا.