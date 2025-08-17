اختتام دورة تدريبية متقدمة لتعزيز كفاءة موظفي قطاع النفط والغاز في طرابلس وبنغازي

اختتمت المرحلة الأولى للمجموعة الثانية من الدورات التدريبية المتخصصة في طرابلس وبنغازي، والتي حملت عنوان “Production Engineering و Reservoir Engineering”، ضمن برامج التطوير المستمر للإدارة العامة للتدريب والتطوير وبناء القدرات.

وجاءت الدورات التي نظمها مركز التطوير الفني والإداري ضمن خطة تدريبية تهدف إلى تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية العاملة في قطاع النفط والغاز، بالتعاون مع شركة SLB الرائدة في الخدمات النفطية، لتعزيز نقل المعرفة والمهارات الفنية للمهندسين والعاملين في القطاع.

وشارك في الدورة 18 متدرباً من إدارات المؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة لها، حيث تلقوا تدريباً مكثفاً يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، بما يرفع كفاءتهم ويعزز أدائهم في مواقع العمل.