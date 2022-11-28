اختتام فعاليات مشروع «مسافات» للتماسك الاجتماعي

اختتمت بفندق التاج في مدينة مصراتة، فعاليات مشروع مسافات للتماسك الاجتماعي، بإشراف مؤسسة شباب 2040 للسلام والتنمية بالمنطقة الوسطى (سرت تاورغاء مصراته، بني وليد) وبمشاركة 24 شاب وشابة.



وحضر الاحتفال مجموعة من المسؤولين على رأسهم الدكتور طاهر بن طاهر وكيل وزارة التعليم العالي ود. رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، والمستشار بالمحكمة العليا خليفة الزواوي، ورؤساء مجالس الأعيان والحكماء من مدن المنطقة الوسطى.

ويسعى المشروع إلى تعزيز قدرات ومهارات المستهدفين في مجالات فض النزعات وقراءة وتحليل البيانات للخروج بخطط يمكن العمل عليها من أجل خلق التماسك الاجتماعي.

وقام الشباب المشاركون في المشروع بجمع عدد من الاستبيانات شملت 650 عينة من مختلف فئات المجتمع.

كما صُدِرت عن المشروع عدة توصيات ومطالبات تمثلت أهمها فيما يلي: