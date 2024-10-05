اختتام فعاليات مهرجان ليبيا السينمائي.. وهذه جوائزه!

اختتمت مساء أمس في العاصمة طرابلس، فعاليات مهرجان ليبيا السينمائي الدولي للأفلام القصيرة “دورة المخرج الراحل محمد الفرجاني”، وتضمن حفل الاختتام عرض فيلم “البطيخة”، للفنان محمد النعاس.

و”حصد فيلم “السطل” في فئة الأفلام الوثائقية للمخرج اليمني، عادل محمد الحيمي، جائزة أفضل فيلم، وحل في الترتيب الثاني فيلم “سحر الرمال” من سلطنة عمان للمخرج وليد سعد الخروجي، فيما حصل على الترتيب الثالث فيلم “تحت” للمخرج العراقي أحمد الطاهر”.

و”حصد جائزة أفضل سيناريو للأفلام الوثائقية فيلم “بطلة” الليبي للمخرج محمد المصلي، وجائزة أفضل منتاج لفيلم “صوفيز” من تونس، للمخرج يونس بن حجرية، وجائزة أفضل موسيقى تصويرية للفيلم المصري “عيون كاثرين” للمخرج منة الله خالد يونس، وفاز بجائزة أفضل سيناريو الفيلم الليبي البريطاني “نحن مختلفون” للمخرج علي فرج العجيلي، وذهبت جائزة افضل منتاج لفيلم “لأجل أبي” من الجزائر للمخرج عبد الجليل بولحبال”.

وبحسب وكالة “وال”، “أسندت جائزة أفضل موسيقى تصويرية لفيلم “أثر” الليبي للمخرج فرج معيوف، وجائزة أفضل إدارة تصوير للفيلم الايطالي “لون اللحم واحد” للمخرج البرتو مركيوري، وذهبت جائزة أفضل ممثل، للفيلم المغربي “الأيام الرمادية” للمخرجة عبير فتحوني، وجائزة أفضل ممثلة للفيلم العراقي “آخر حلم” للمخرجة ملاك مناحي وجائزة أفضل مخرج لفيلم “عذر أجمل من ذنب” من البحرين للمخرج هاشم شرف، وجائزة لجنة التحكيم لفيلم “كما يليق بك” من سوريا للمخرج ربيع عبد العزيز.