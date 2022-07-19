اختتام ورشة عمل بطرابلس حول تعزيز قدرات المختبرات التشخيصية

اختتمت منظمة الصحة العالمية في العاصمة طرابلس، ورشة عمل لفنيي المختبرات الوطنية حول التعامل مع المعلومات المعملية وتطوير الإجراءات التشغيلية القياسية وتطبيقات الجودة

وأفادت المنظمة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الورشة التي أقيمت بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون الوثيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض تهدف إلى تعزيز قدرات المختبرات التشخيصية لـكوفيد 19.

وأكدت رئيس البعثة وممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، أن المنظمة تواصل جهودها لتعزيز قدرات جميع العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية في جميع أنحاء البلاد المنخرطين في التصدي لجائحة COVID-19، مشيدة في الوقت ذاته بالدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي.