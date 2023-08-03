اختتام ورشة عمل حول إصلاح وحوكمة قطاع الأمن

اختتم قسم المؤسسات الأمنية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ورشة عمل في طرابلس حول إصلاح وحوكمة قطاع الأمن.

وأفادت البعثة في بيان، اليوم الخميس، بأن هذه الورشة تأتي كجزء من ولاية البعثة لدعم تطوير نهج متماسك ومنسق يهدف إلى بناء مؤسسات قطاع أمني قادرة على المساهمة في السلام والأمن المستدام تحت إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وتم خلال الورشة تدريب 15 من نشطاء المجتمع المدني من قبل خبراء ليبيين وبدعم من خبراء البعثة، على كيفية تعزيز العمل الجماعي وتبني المقاربة لتمكين المشاركين من العمل معًا بشكل أفضل لإشراك الأطراف الرئيسين الفاعلين في قطاع الأمن بشكل مُتسق في القضايا المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن والحوكمة.