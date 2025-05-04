اختراق تقني في سماء إيران.. أول رادار طيران محلي يرى النور

قفزة نوعية تعكس تصاعد قدرات إيران في قطاع الطيران وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، حيث أعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية عن تدشين أول موقع رادار طيران محلي الصنع بالكامل، وذلك في مطار آبادان الدولي، جنوب غرب البلاد.

وأعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، اليوم السبت، عن تدشين أول موقع رادار طيران محلي الصنع بالكامل في مطار آبادان الدولي، جنوب غرب البلاد، في خطوة تعكس تقدّم إيران في مجال توطين تقنيات الملاحة الجوية.

وأوضحت الشركة أن الرادار الجديد من نوع MSSR-Mod S، ويعتمد كليًا على المعرفة والخبرات المحلية، وهو ثمرة تعاون مشترك بين المديرية العامة للاتصالات والملاحة الجوية وجامعة أصفهان للتكنولوجيا، ويغطي الرادار دائرة نصف قطرها يتجاوز 450 كيلومتراً، ما يجعله قادرًا على مراقبة حركة الطيران المدني الداخلي بفعالية، كما يُعزز البنية التحتية لشبكة الرادار في جنوب غرب البلاد.

وبحسب الشركة، تم إنجاز المشروع خلال أقل من ستة أشهر، وأصبح جاهزًا للتشغيل منذ فبراير 2024، على أن يدخل الخدمة الفعلية عقب استكمال اختبارات الطيران اللازمة من قِبل طائرة “تشيك” (Flightcheck) والحصول على الموافقة النهائية من منظمة الطيران المدني الإيراني.

وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز يمثل تقدمًا ملموسًا في مسار الاكتفاء الذاتي في قطاع الطيران والمراقبة الجوية، ويجسد ثمار الاستثمار في البحث العلمي والتقني داخل البلاد.

تدشين أول رادار طيران محلي الصنع في إيران

أعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية عن تدشين أول موقع رادار طيران محلي الصنع في مطار آبادان الدولي.https://t.co/X5BXvu5WIM pic.twitter.com/k3eaT3mJQq — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) May 4, 2025